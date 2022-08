Hitzesommer: Mit diesen Tricks kann man Wasser sparen

Die Wasserknappheit nimmt in ganz Bayern und damit auch im Landkreis Donau-Ries zu. Doch dem kann jede Bürgerin und jeder Bürger ganz einfach entgegenwirken.

Bisher war Wasserknappheit in Deutschland kein Problem, allerdings hat durch zunehmende Hitze und Trockenheit auch Bayern mit Wasserknappheit zu kämpfen. Im Haushalt gibt es laut Alexander Helber aus der Kreisgruppe Donau-Ries des Bund Naturschutz Möglichkeiten, den Wasserverbrauch zu reduzieren: „Dass Duschen deutlich wassersparender ist und mindestens dreimal weniger Wasser verbraucht als Baden, dürfte bekannt sein.“

Auch beim Einseifen während des Händewaschens fließen meist 15 bis 20 Liter ungenutzt. Der Wasserverbrauch könne um bis zu 70 Prozent reduziert werden, wenn das Wasser beim Händewaschen öfters abgedreht wird.

Auch im heimischen Garten lässt sich Wasser sparen

Auch im Garten ließe sich Wasser sparen: Gartenbesitzer sollten Wasser aus der Regentonne für die Pflanzenbewässerung nutzen. Außerdem meint Helber: „Mit Pflanzen bewachsener Boden kann viel mehr Wasser bei Regen aufnehmen als versiegelte Flächen. Vermeiden Sie auch andere Tätigkeiten wie Autowaschen, Rasenbewässerung oder Pool-Befüllungen.“

Der mit Abstand größte Teil unseres Verbrauchs entfällt allerdings auf Lebensmittel. In einem Kilo Import-Tomaten stecken etwa 40 Liter Wasser und in einem Kilo Rindfleisch 5000 Liter. „Oft ist uns gar nicht klar, in welchen Lebensbereichen überall Wasser für unsere Bedürfnisse verbraucht wird. So können wir unseren Wasserverbrauch zum Beispiel senken, wenn wir Mehrweg- statt Einwegverpackungen verwenden“, sagt Rudi Schubert, stellvertretender Vorsitzender der Donau-Rieser Kreisgruppe.

Warum auch Stromsparen einen wertvollen Beitrag leistet

Und auch Stromsparen hilft, den Wasserverbrauch zu senken. Denn ein großer Teil des Wassers in Deutschland wird nämlich zum Kühlen in Wärmekraftwerken genutzt. Bei Konsumgütern weisen Gütezeichen wie der Blaue Engel auf wasser- und umweltschonende Waren wie zum Beispiel Recyclingpapier hin. (AZ)

