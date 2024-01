Donauwörth

Hitzige Debatte: Hilft Transparenz gegen Vorwürfe der "Vetternwirtschaft"?

Plus Drei Donauwörther Ratsfraktionen bringen einen Antrag für mehr Transparenz bei städtischen Auftragsvergaben ein. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander.

Von Thomas Hilgendorf

Über "die Politik" wird gerne diskutiert und geschimpft, mitunter halten sich Gerüchte wacker, dass in Hinterzimmern gemauschelt wird. Das betrifft auch die Kommunalpolitik. Mutmaßungen, dass sich allen voran Stadträte, die beruflich selbstständig sind, Aufträge gegenseitig zuschieben, gibt es wahrscheinlich schon, seit das Wort Politik das erste Mal aufkam. In Donauwörth sollte ein Antrag von Grünen, CSU und AL/JB für mehr Transparenz sorgen. Daran entbrannte allerdings eine recht hitzige Debatte.

Es war genau ein Tagesordnungspunkt, der auf der öffentlichen Agenda des Haupt- und Finanzausschusses am Montagabend im Rathaus stand. Doch der sollte es in sich haben. Überschrieben war das Begehr von Grünen, Christsozialen und Jungbürgern mit dem Wort "Transparenzoffensive". CSU-Sprecher Jonathan Schädle erklärte seine Motivation für den Antrag damit, dass man hartnäckigen Gerüchten, in der Politik (auch in der Kommunalpolitik) würde es mitunter korrupt zugehen, etwas entgegensetzen müsse. Nicht nur Worte, sondern Fakten. Auch Grünen-Stadtrat Albert Riedelsheimer und Jungbürger Markus Reichensberger unterstrichen, dass mit mehr öffentlichen Bekanntmachungen im Zuge von Auftragsvergaben mehr Vertrauen entstünde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

