Donauwörth

14:31 Uhr

Lärmschutz lässt jahrelang auf sich warten – Debatte mit der Bahn wird hitzig

Direkt an den Bahngleisen liegen die Häuser der Neudegger Siedlung in Donauwörth. Die Forderung nach Lärmschutz ist seit Jahren in der Diskussion.

Plus Im Donauwörther Stadtrat ging es heiß her: Vertreterinnen der DB stellten die geplanten Lärmschutzwände vor. Die aber sollten bereits seit gut zehn Jahren kommen.

Von Thomas Hilgendorf

"Zurück in die Zukunft" im Sitzungssaal: Es schien manchen Stadträtinnen und -Räten am Donnerstagabend wie eine Art Zeitreise vorgekommen zu sein, als sie den beiden Vertreterinnen der Deutschen Bahn zum Thema "Lärmschutzwände" lauschten. In der Tat: Beim Thema "Lärmschutz" am Knotenpunkt Donauwörth war man bereits vor gut zehn Jahren ähnlich weit wie in der jüngsten Ratssitzung. Auch deswegen gab es Unmut und eine recht hitzige Debatte mit der Bahntochter DB Netz.

