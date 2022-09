HNO-Ärztinnen sind jetzt auch an Donauwörther Klinik tätig

In Klinik in Donauwörth nehmen Dr. Katrin Hasselbacher und Dr. Valerie Picavet Eingriffe vor. gKU spricht von "flächendeckender operativer HNO-Versorgung".

Zwei Fachärztinnen für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO), die in Donauwörth eine Praxis betreiben, haben nun die entsprechende Abteilung im Donau-Ries-Kreis in Donauwörth übernommen. Dies teilt das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Donau-Ries mit. Die Verantwortlichen der Klinik hießen Dr. Katrin Hasselbacher und Dr. Valerie Picavet willkommen. Als Belegärztinnen sind sie chirurgisch im Krankenhaus tätig. Neben der sogenannten kleinen HNO-Chirurgie sind einer Pressemitteilung zufolge die endoskopische Nasennebenhöhlen-Chirurgie sowie die Hals- und Kinderchirurgie Schwerpunkte der Ärztinnen. Die Klinik könne damit weiterhin "eine flächendeckende operative HNO-Versorgung" im Landkreis Donau-Ries gewährleisten.

Valerie Picavet absolvierte ihre Facharztausbildung an der katholischen Universität Leuven, ehe sie an der Uniklinik Ulm und in einem medizinischen Versorgungszentrum in Augsburg beschäftigt war. Katrin Hasselbacher wurde an der Universitätsklinik Lübeck ausgebildet und war dort viele Jahre tätig, ehe sie im selben HNO-Versorgungszentrum in Augsburg praktizierte wie ihre Kollegin. (AZ)