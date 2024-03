Donauwörth

Hochromantischer Liederabend mit Bariton und Pianist

Plus Bariton Manuel Kundinger und Pianist Stéphane Bölingen begeistern mit Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“. Warum ihr Vortrag wunderschön ist.

Von Beate Schwab

Es war ein wunderschöner, ergreifender und zutiefst beglückender Konzertabend, den die Besucherinnen und Besucher im Foyer des Enderlesaales am Sonntag im Rahmen des Donauwörther Kultur Frühlings erleben durften. Der aus Donauwörth stammende Bariton Manuel Kundinger und Pianist Stéphane Bölingen präsentierten Franz Schuberts berühmten romantischen Liederzyklus „Die schöne Müllerin“.

Die Gedichte, die Schubert für seinen ersten großen Liederzyklus vertont hat, stammen von Wilhelm Müller, der auch die Texte zu Schuberts zweitem Liederzyklus „Die Winterreise“ geschrieben hat. In 20 Liedern entfaltet sich eine unglückliche Liebesgeschichte mit der ganzen Palette an Gefühlen zwischen Hoffnung und tiefer Verzweiflung. Ein junger Müllersbursche auf Wanderschaft folgt dem Lauf eines Baches und gelangt so zu einer Mühle. Dort verliebt er sich in die schöne Tochter des Müllers, die jedoch den Jäger erwählt. Voller Liebeskummer ertränkt sich der Müllersbursche im Bach. Dieses Meisterwerk der Liedkunst, komponiert 1823, 5 Jahre vor Schuberts Tod, gilt als Meilenstein der Deutschen Romantik.

