Hochwasser in Donauwörth: Neue Informationen zu Schutzmaßnahmen

Das Wasserwirtschaftsamt stellt am Dienstag um 18 Uhr im TKSV-Sportheim in Donauwörth seine Planungen vor. Auch Hintergrundinformationen sollen gegeben werden.

Hochwasserschutz ist in der Stadt Donauwörth – bedingt durch die Lage an den fünf Flüssen Donau, Wörnitz, Schmutter, Zusam und Kessel – seit jeher ein wichtiges Thema. Die Hochwassermarken vergangener Ereignisse, wie das Hochwasser 1994, zeugen, so das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, "von der Notwendigkeit eines funktionstüchtigen Hochwasserschutzes". Mit der Frage, wie man den Hochwasserschutz erhalten, verbessern und im Hinblick auf den Klimawandel zukunftsfähig ausgestalten kann, beschäftigt sich das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und will die Bürger über neue Maßnahmen informieren. Am Dienstag, 11. Oktober, ab 18 Uhr lädt das Wasserwirtschaftsamt zusammen mit der Stadt Donauwörth alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich über das Vorhaben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Donauwörth ein Bild zu machen.

Beginn der Hochwasser-Info-Veranstaltung ist um 18 Uhr im TKSV-Heim Donauwörth

Die Veranstaltung findet im Saal des Türkischen Kultur- und Sportvereins (TKSV) in der Augsburger Straße 12 in Donauwörth statt. Wie die Konzeptionen und Planungen für den Hochwasserschutz zurzeit aussehen, wird das Wasserwirtschaftsamt zusammen mit dem Ingenieurbüro Tractebel Hyroprojekt vorstellen. Ein Thema, welches aktuell im Vordergrund steht, sind die geplanten Untersuchungen des Baugrundes. Dies sei, so die Behörde, sowohl für die Überprüfung bestehender Anlagen des Hochwasserschutzes als auch für einen eventuellen Neubau von Anlagen wichtig. Die Untersuchungen werden mit Bohrungen und geoelektrischen Erkundungen durchgeführt und sollen im kommenden Jahr beginnen. An welchen Stellen, für welchen Zweck und mit welchem Gerät erkundet werden soll, wird in der Veranstaltung erläutert.

Der Abend soll neben der Informationsübermittlung durch das Wasserwirtschaftsamt auch Raum für Fragen und Anmerkungen geben. Oberbürgermeister Jürgen Sorré wird durch die Veranstaltung leiten und die Interessen der Stadt Donauwörth erläutern. Neben dem Hochwasserschutz im Stadtgebiet Donauwörth selbst soll die Veranstaltung den Teilnehmenden die unterschiedlichen wasserwirtschaftlichen Vorhaben und Hintergründe in und um Donauwörth näherbringen. Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes, wird erläutern, was sich zum Beispiel hinter dem Projekt "DonAuRevive" verbirgt oder welche wichtige Rolle der Riedstrom beim Hochwasserschutz einnimmt.

Zuletzt gab es in Donauwörth Diskussionen um das umstrittene Projekt eines geplanten Rückhalteraums in Riedlingen unweit des Naherholungsgebietes. (AZ, hilg)

