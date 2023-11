Hochwasser in Donauwörth: Unterführungen sind gesperrt

In Donauwörth müssen Verkehrsteilnehmer wieder einmal Umwege in Kauf nehmen. Zwei Unterführungen sind gesperrt.

Durch den erhöhten Pegel der Donau mussten in der Nacht auf Mittwoch in Donauwörth die Auchsesheimer Unterführung und die Airbus-Unterführung gesperrt werden. In den Senken hat sich Druckwasser gesammelt. Dies teilt die Polizei mit. Vom Hochwasser betroffen sein könnte auch der große Airbus-Parkplatz.

Laut Wasserwirtschaftsamt sollte der Fluss in der Nacht auf Donnerstag den höchsten Stand erreichen. Jedoch kam aus dem Allgäu die Nachricht, dass die dort durch Dauerregen und Schneeschmelze erwarteten Fluten doch nicht so groß sind wie zunächst erwartet. (AZ)