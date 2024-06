Hochwasser: Weitere Evakuierungen in Donauwörth möglich

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBV) teilt mögliche weitere Evakuierungsgebiete mit. Anwohner in diesen Straßenzügen sollen auf weitere Anweisungen achten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat am Abend eine "wichtige Information der Feuerwehr" mitgeteilt. Aufgrund der angespannten Hochwasserlage in und um Donauwörth können Evakuierungen in einigen Wohngebieten nicht ausgeschlossen werden. Im Falle einer Evakuierungen werden die Bewohner aber noch "per Lautsprecherdurchsage oder direkte Ansprache" informiert.

Die Vorwarnung einer möglichen Evakuierung betrifft bislang (Stand: Sonntag 0:35 Uhr) einen Straßenzug in Donauwörth sowie Straßen in Auchsesheim und Nordheim:

Donauwörth:

- Glockenfeldweg

Auchsesheim:

- Schleifweg

- Mühlfeldstraße

- Schrankenäcker

- Mertinger Straße (von Schadermühle kommend bis zur Kirche)

- Maisweg

- Dinkelweg

Lesen Sie dazu auch

Nordheim:

- Rainer Straße (von Donauwörth kommend bis zur Kirche)

- Kirchenweg

- Angerstraße (bis Kreuzung Grabengasse)

- Grabengasse

- Pestalozzistraße

- Bäumenheimer Straße

- Teutonenweg

- Römerstraße

- Gotenstraße

- Raiffeisenstraße

- Liebigstraße

- Lerchenweg

- Krautgartenweg

- Am Wiesengrund

Das BBV gibt den Bewohnern folgende Handlungsempfehlung:

"Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.

Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.

Meiden Sie das betroffene Gebiet.

Bereiten Sie sich auf eine Evakuierung vor.

Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen.

Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern.

Informieren Sie Ihre Nachbarn.

Gehen Sie nicht an Gewässer, die Hochwasser führen. Flutwellen können Sie überraschen und das Ufer kann einbrechen.

Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte."

Evakuierungen wurden bereits am Samstag für Zusum, Rettingen und die Schwaighöfe ausgesprochen.

Nach aktuellen Hochrechnungen wird der Pegel der Donau im Landkreis Donau-Ries innerhalb der nächsten Tage um weitere 90 Zentimeter ansteigen und damit höher prognostiziert als 1994, teilte das Landratsamt Donau-Ries am Samstagabend mit. Demnach wird ein Jahrhunderthochwasser „HQ 100“ von der Kreisbehörde als realistisch angesehen.

Aus diesem Grund appelliert die Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt mit Nachdruck an die Bevölkerung, sich an Anweisungen der Rettungskräfte vor Ort zu halten.