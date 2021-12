Hochwertiges Smartphone vor der Haustüre geklaut

Eine 21-Jährige hat am Montag Strafanzeige bei der Polizei Donauwörth erstattet. Die Frau hatte ein hochwertiges Apple iPhone 13 Pro für knapp 1000 Euro per Paketversand bestellt. Das vor der Haustüre in der Sonnenstraße abgestellte Paket wurde dann ihren Angaben zufolge von einer unbekannten Person mitgenommen und entwendet. Allerdings ereignete sich die Tat bereits im Zeitraum vom 24. bis 28. November. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)