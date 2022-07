Höchstmaß an Ausdauer bei St. Ursula

Die Realschule St. Ursula verabschiedet 77 Absolventinnen, davon heuer 21 mit einer Eins vor dem Komma.

Das Amphitheater am Mangoldfelsen bot dieses Jahr eine dem würdigen Anlass angemessene Kulisse für die feierliche Verabschiedung der Absolventinnen der Realschule St. Ursula.

In ihrer gemeinsamen ökumenischen Andacht wandten sich die beiden Dekane Robert Neuner (katholisch) und Frank Wagner (evangelisch) an die diesjährigen Absolventinnen. Ausgehend von der Frage "Worauf baue ich mein Leben?" stellte Dekan Wagner die Bedeutung von Erinnerungen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Das Leben lehre uns, dass nicht nur die schönen, einzigartigen Erinnerungen uns für immer verändern, sondern auch die Erinnerungen an schwierige Zeiten, weil uns diese Erfahrungen stärker machen und uns im Vertrauen auf die Begleitung Gottes im Leben weiterbringen.

Schule während Corona unter schwierigsten Bedingungen gemeistert

Das Lied "Applaus, Applaus" der Sportfreunde Stiller leitete den zweiten Teil der festlichen Veranstaltung unter der musikalischen Leitung von Tobias Freißler, Mitarbeiter der Schulleitung, ein. Lena Stöhr und Amelie Dörsch überzeugten durch ausdrucksstarke Gesangsdarbietungen, Nicola Schwertberger und Marina Harsch (beide Saxofon) begleiteten die ausgewählten Songs souverän und einfühlsam.

In seiner Begrüßungsrede ging Konrektor Thomas Schuster darauf ein, dass für den diesjährigen Absolventenjahrgang Veränderung die einzig durchgehende Konstante im Leben gewesen sei. Nicht nur der bevorstehende neue Lebensabschnitt, sondern auch ständig wechselnde, schwierigste Bedingungen wie Distanzunterricht und Unterricht mit Maske erforderten ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit, Ausdauer und Eigeninitiative.

Diesen Gedanken führte anschließend Schulleiter Peter Müller weiter aus, indem er den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt mit den Worten zitierte: "Charakter beweist sich in der Krise." Dem weitverbreiteten vorschnellen Urteil einer "verlorenen Corona-Generation" setzte Müller die schulische und gesellschaftliche Wirklichkeit entgegen, indem er darauf verwies, dass die jungen Menschen die sich bietenden Chancen ergriffen hätten, sich mithilfe der Eltern und Erziehungsberechtigten Flexibilität, Medienkompetenz, Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit anzueignen, und gemeinsam angepackt hätten, um ihre Ziele zu erreichen.

Lesen Sie dazu auch

Jeder Einzelne soll versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen

Direkt an die Absolventinnen gewandt, fuhr er fort, dass sich in unserer gesellschaftlichen Gegenwart für jeden Einzelnen stelle, unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Anschließend folgte ein ironisch-witziger Schulrückblick, in dem Leonie Heppner und Milena Kraus einige Highlights aus ihrer Schullaufbahn Revue passieren ließen, wie die Erinnerung an einen Schneesturm im Skilager oder Mathestunden zu Hause im Schlafanzug während des Corona-Lockdowns. Nach den Glückwünschen der Elternbeiratsvorsitzenden Cornelia Scheunig folgte der Höhepunkt des Abends.

Unter großem Applaus des Publikums wurden die Absolventinnen auf die Bühne des Freilichttheaters gerufen und durften dort aus den Händen ihrer Klassenleiterinnen Karin Schäffer (10a), Julia Weber (10b) und Susanne Peter (10c) ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. 21 Schülerinnen des diesjährigen Jahrgangs konnten sich über eine Eins vor dem Komma freuen. Jahrgangsbeste war Isabell Seeler aus der Klasse 10a mit einem Notendurchschnitt von 1,17.

Nach weiteren Ehrungen für besondere Leistungen, Dankesworten an die Schulfamilie und der Verleihung des Mimi Awards für besondere soziale Verdienste an Laura Wölfel konnten die nun "ehemaligen" Schülerinnen bei einem Glas Sekt mit ihren Lehrerinnen und Lehrern Erinnerungen austauschen, Zukunftspläne schmieden und Abschied voneinander nehmen. (AZ)