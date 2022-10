Hoher Schaden bei Auffahrunfall auf der Westspange

Auf der Westspange passt ein Autofahrer nicht auf, und es kracht heftig. Ordentlich Blechschaden und Staus sind die Folgen.

Bei einem Auffahrunfall auf der Westspange in Donauwörth ist am Mittwoch um 16.50 Uhr beträchtlicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, erkannte ein 69-Jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Kaufland unterwegs war, zu spät, dass vor ihm ein 27-Jähriger mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Mit hoher Geschwindigkeit krachte der Rentner auf den anderen Wagen. Der Schaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro summieren. Im Berufsverkehr kam es zu Behinderungen. Die beiden Beteiligten gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)