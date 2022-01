Donauwörth

Holpriger Start: Ist der Hochschulstandort Donauwörth verwaist?

Ein Aufsteller an der Eingangstür im Treppenhaus beweist: Hier ist ein Ableger der Hochschule Augsburg zu finden. Nur viel Bewegung ist in den Räumen nicht.

Plus Augsburger Wissenschaftler sollten schon vor Monaten das Technologiezentrum in Donauwörth beziehen. Doch dort brennt nur selten Licht. Was dennoch geschieht.

Von Helmut Bissinger

Einen holprigeren Start hätte man sich nicht vorstellen können: Mitten in der ersten Corona-Welle sollte am Hochschulstandort in Donauwörth der Betrieb beginnen. „Das hat sich enorm auf die Art der Zusammenarbeit ausgewirkt“, blickt Professor Björn Häckel zurück. Der wissenschaftliche Leiter des Technologietransferzentrums (TTZ) in der Äbtissin-Gunderada-Straße spricht von einer „ungewissen und schwer planbaren Situation“.

