Donauwörth

11:58 Uhr

Holzhütte neben Berufsschule brennt ab: Es sieht nach Brandstiftung aus

Ein Holzschuppen neben der Berufsschule in der Neudegger Allee in Donauwörth stand am Sonntagabend in Flammen. Die Polizei geht von Vorsatz aus.

Neben der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in der Neudegger Allee in Donauwörth hat am Sonntagabend ein Holzschuppen gebrannt. Nach Angaben der Polizei riefen am Sonntag um 18.35 Uhr zwei Zeugen die Einsatzkräfte, nachdem sie Flammen auf dem Hinterhof der Berufsschule entdeckt hatten. Ein vier mal sechs Meter großer Holzschuppen brannte vollständig aus, es blieben nur verkohlte Reste übrig. Der Inhalt eines nebenan gelagerten Metallcontainers stand ebenfalls in Flammen. Die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Donauwörth löschten den Brand. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer vorsätzlichen Tat aus. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen unbekannt ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

