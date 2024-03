Hundertwasser und Donauwörths Farben: So bunt sind die Osterbrunnen 2024

Die Osterzeit rückt immer näher und die Stadt hat sich nun mit der Gestaltung der Osterbrunnen befasst. Sowohl Kinder als auch Senioren durften mitwirken.

Sie sind zu einem wichtigen Symbol für die Osterzeit geworden: Die festlich geschmückten Osterbrunnen in der Innenstadt und den Stadtteilen Donauwörths. Die fünf geschmückten Innenstadtbrunnen, die nicht mehr wegzudenken sind, stehen gerade in der Osterzeit für Hoffnung und Zuversicht.

Nach diesem fränkischen Brauch organisiert die CID-Projektleiterin Birgit Rößle mit einem Team die Dekorationen der Brunnen in der Innenstadt. Da ist der Springbrunnen in der Promenade. Hier leistet die Stiftung Sankt Johannes unter der Leitung von Ursula Klapka mit ihrem Team wieder ganze Arbeit. Hübsch, bunt und ganz neu aufbereitete bemalte Hasen und farbige Eier aus OSB-Platten zieren den Promenadenbrunnen.

Osterbrunnen in Donauwörth sind in verschiedenen Farben gestaltet

Dann geht es mit dem Fischerbrunnen auf der Altstadtinsel Ried und dem Partnerschaftsbrunnen in der Reichsstraße weiter. Hier liegt die Gestaltung vornehmlich bei den Mitgliedern der Vorstandschaft des Heimat- und Volkstrachtenvereins Donauwörth, hauptsächlich bei Claudia Schweihofer. Die Eier für den Fischerbrunnen wurden von den Hobby-Künstlerinnen und –künstlern der Donauwörther Seniorenheime in den Farben weiß und blau bemalt, die des Partnerschaftsbrunnens von den Jüngsten in den Kindergärten Riedlingen, Parkstadt, Auchsesheim, Heilig Kreuz und dem städtischen Kindergarten.

In den Donauwörther Farben gelb und blau wird der Marienbrunnen am Rathaus von den Hausmeistern geschmückt. Dann gibt es noch den Reichsstadtbrunnen in der oberen Reichsstraße. Dieser Brunnen wird unter den Einheimischen auch „Künstlerbrunnen“ genannt. In diesem Jahr lag die Gestaltung voll und ganz in den Händen der Schüler und Schülerinnen der dritten und vierten Klassen der Mangold-Grundschule. Schulleiterin Sibylle Lutzkat hatte die Idee, den Brunnen mit großen, bunten Ostereiern zu schmücken. Diesen Vorschlag griffen die beiden Werklehrerinnen Isabell Zach und Klaudia Stangl begeistert auf. Unter deren Regie entwarfen die Kinder bunte Motive nach Vorlagen von Friedensreich Hundertwasser. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Auszubildende von Airbus helfen bei der Installation

Doch die schönste Dekoration nützt wenig, wenn nicht die passende Befestigung vorhanden ist. Und hier kommt die Ausbildungsstätte der Firma Airbus Helicopters in Donauwörth ins Spiel. Ausbildungsleiter Joachim Herfert mit seinem Team fertigte in seiner Lehrwerkstätte für den Reichsstadtbrunnen eine maßgenaue Metallhalterung an. Dank dieser Konstruktion macht es den jungen Menschen Spaß, ihre kreativen Kunstobjekte optimal zu präsentieren. Nähere Infos unter: www.cid-donauwoerth.de. (AZ)