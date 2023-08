Hungriger Hotelgast löst großen Rettungseinsatz der Feuerwehr aus

Ein hungriger Hotelgast hat in Donauwörth einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. 45 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein hungriger Hotelgast eines Beherbergungsbetriebes in der Alois-Bauer-Straße in Donauwörth löste am frühen Mittwochmorgen einen Feuerwehr-Großeinsatz aus. Wie die Polizei mitteilt, briet sich der 51-Jährige gegen 5.20 Uhr einen Hähnchenschenkel in einer Pfanne aus der es dabei stark rauchte. Der automatische Brandmelder des Hotels wurde ausgelöst und 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Donauwörth und Riedlingen rückten aus und entrauchten das Zimmer. Verletzt wurde niemand und auch Gegenstände wurden nicht beschädigt. Fremdverschulden ist den polizeilichen Erkenntnissen zufolge auszuschließen. (AZ)