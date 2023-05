Donauwörth

vor 51 Min.

"Ich bin seitdem kein Mensch mehr": Betroffene des Hepatitis-Skandals kommen zu Wort

Plus Der sechste Prozesstag im Hepatitis-Skandal, der die Klinik in Donauwörth erschütterte, ist emotional. Und endlich ist bekannt, wie sie sich wahrscheinlich angesteckt haben.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

"Ich bin seitdem kein Mensch mehr", bekennt ein 81-Jähriger, als er am Freitag auf dem Zeugenstuhl im Landgericht Augsburg sitzt. Der Mann aus Gersthofen im Landkreis Augsburg ist sichtlich aufgewühlt, spricht von so vielem, was in der gewohnten Normalität seines Lebens "kaputtgegangen ist". Obwohl er um Beherrschung bemüht ist, schwingt hörbar immer wieder Bitterkeit in seinen Worten mit: "Es ist traurig. Mir reicht's!" Ähnlich geht es einer 50-jährigen Donauwörtherin, die wiederholt vom Weinen geschüttelt wird und zwischen den Tränen ihre Gemütsverfassung so schildert: "Das Ganze ist nun sechs Jahre her und es geht mir psychisch noch immer schlecht."

Es ist Tag sechs im Hepatitis-Prozess am Landgericht Augsburg und sicher der bis dahin emotionalste. Im Gerichtssaal wird spürbar, welche Folgen die Vorfälle jenen Menschen gebracht haben, die sich im besten Vertrauen in die medizinische Behandlung der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth begeben hatten. Erstmals kommen an diesem Tag Opfer des Anästhesisten zu Wort, der dort zwischen Februar 2017 und April 2018 mindestens 51 Patientinnen und Patienten mit Hepatitis C infiziert hat. Er trug das Virus wohl unwissentlich in sich. Als der medikamentenabhängige Arzt vor Operationen Narkosemittel für sich abgezweigt hat, hat er sein Blut in den Blutkreislauf der Operierten gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen