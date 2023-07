Illegale Tour in Donauwörth mit E-Scooter

Die Polizei erwischt in Donauwörth einen 19-Jährigen, der illegal mit einem Elektroroller unterwegs ist.

Die Polizei hat in Donauwörth einen jungen Mann bei einer illegalen Tour mit einem Elektroroller erwischt. Der 19-Jährige fiel einer Streifenbesatzung am Montag um 5.20 Uhr in der Langemarckstraße auf. Der Fahrer hatte für den E-Scooter keinen Haftpflichtversicherungsvertrag abgeschlossen und damit auch kein gültiges Kennzeichen montiert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den 19-Jährigen an. (AZ)