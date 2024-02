Donauwörth

16:24 Uhr

Im Airbus-Werk entsteht für 25 Millionen Euro ein Neubau

So soll der fünfstöckige Bürotrakt des neuen Gebäudes C7 im Airbus-Werk in Donauwörth einmal aussehen.

Plus Airbus Helicopters investiert erneut in den Standort Donauwörth. Es entstehen ein Hubschrauber-Hangar und ein fünfstöckiges Bürogebäude.

Von Wolfgang Widemann

Die Geschäfte laufen gut und die Belegschaft wächst. Das sind zwei Gründe, die das Unternehmen Airbus Helicopters in Donauwörth dazu bewogen haben, den Standort weiter zu modernisieren. Auf dem Areal entsteht nun ein weiterer Neubau. Der kostet rund 25 Millionen Euro.

Um Platz für das neue Bauwerk zu haben, wurde im vorigen Jahr ein bestehendes, rund 40 Jahre altes Gebäude direkt am Flugfeld abgerissen. Der bisherige Bau erwies sich dem Standortleiter Helmut Färber zufolge zunehmend als unpraktisch. Den Hubschraubern, die in der Halle geparkt werden mussten, standen diverse Säulen im Weg. Dies war ein kleineres Problem, solange Airbus nur Maschinen mit vier Rotorblättern produzierte. Bei den neueren Modellen sind es fünf, womit sich diese in dem Gebäude nur schwer manövrieren ließen.

