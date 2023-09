Im AWO-Kinderhaus gibt es eine besondere Ausstellung zu sehen

Die Arbeiterwohlfahrt wurde 1919 von einer Frau gegründet. Die Macherinnen der AWO sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen. Zwei stammen aus dem Kreis.

Der Kreisverband Donau-Ries der Deutschen Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat in diesem Jahr allen Grund, auf erreichte Leistungen stolz zu sein. So kann man auf 20 Jahre AWO-Kinderhort, 15 Jahre AWO-Kinderhaus und zehn Jahre auf das Haus Kinderbunt, eine Kooperation der AWO mit der Lebenshilfe, zurückblicken. Diese Jubiläen waren bereits im Juli Anlass, beim Sommerfest zusammen mit den Kindern und Eltern des Kinderhauses zu feiern. Im Rahmen eines Festaktes wurde nun in Donauwörth daran erinnert und gleichzeitig eine besondere Ausstellung eröffnet.

Der Kreisvorsitzende der AWO, Heiner Kopriwa, berichtete von interessanten Anekdoten, aufgeteilt in zehn Kapiteln, aus den vergangenen 23 Jahren. Alt-Oberbürgermeister Armin Neudert dankte Kopriwa, der ein „großartiges ehrenamtliches Werk mit einem großen Netzwerk erfolgreich vorangebracht" habe. Die „Gründungsmutter“ und ehemalige Leiterin des AWO-Kinderhauses, Karin Lechner, berichtete über den Anfang mit acht Kindern sowie über markante Ereignisse. Oberbürgermeister Jürgen Sorré attestierte dem AWO, dass die Stadt mit dem Verband „von Anfang an einen sehr starken und engagierten Partner an der Seite“ hatte. Mit „Kapitel 11“ das jetzt wohl zum Schreiben anstünde, bezog er sich indirekt auf die Ansprache von Kopriwa und die anstehende langfristige Nutzung eines Teils der ehemaligen Klassenräume von St. Ursula. Zunächst sollen zwei Gruppen einziehen und nach und nach alle Außenstellen aufgelöst werden. Petra Fischer, stellvertretende Präsidentin der AWO-Schwaben, hob unter anderem die hervorragende Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe bei der Kinderbetreuung hervor.

Marie Juchaz war die Initiatorin für die Gründung der Arbeiterwohlfahrt

Anschließend stand die Eröffnung der Ausstellung auf dem Programm. SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Simone Strohmayr, Gleichstellungsbeauftragte des AWO-Bezirksverbands, informierte die Gäste über die Hintergründe, die zu der Schau geführt haben. Starke Frauen haben von Anfang an die Arbeiterwohlfahrt geprägt: Gründerin Marie Juchaz war Frauenrechtlerin, Sozialpolitikerin und die erste SPD-Reichstagsabgeordnete.

Die in der Ausstellung porträtierten Frauen sollen stellvertretend für viele hundert andere stehen. Viele der porträtierten Macherinnen waren in der Öffentlichkeit kaum sichtbar, bewirkten aber viel Gutes, erklärte AWO-Kreisvorsitzender Kopriwa: „Die Ausstellung gibt diesen Frauen ein Gesicht.“ Zur Einstimmung wurde die Lebensgeschichte von zwei Vertreterinnen näher beleuchtet. Gabriele Fograscher, AWO-Ortsvorsitzende Nördlingen, referierte über Maria Penn (Nördlingen) während Kopriwa Lina Zimmermann (Donauwörth) vorstellte. Beide waren ehemalige Kreisvorsitzende in den Nachkriegsjahren. Der AWO-Kreisverband trug mit Texten und Bildern über die beiden Frauen zu dieser Ausstellung bei.

Sie ist werktags geöffnet am 8., 11., 12. und 13. September jeweils von 14 bis 17 Uhr im AWO- Kinderhaus Donauwörth, Ölgasse 21 (Spindeltal) im Mehrzwecksaal (1. Stock) zu sehen.