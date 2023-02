Donauwörth

18:00 Uhr

Im Donauwörther Münster ist Kunst "In der Schwebe" zu bestaunen

Plus Die Künstlerin Nora Matocza aus Bergstetten wirkt beruflich in vielen Ländern. Jetzt ist sie mit einer besonderen Arbeit in ihre Heimat zurückgekehrt.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

"In der Schwebe" heißt die Installation, mit der Nora Matocza derzeit im Donauwörther Liebfrauenmünster die Blicke auf sich und ihr Schaffen lenkt. Die 73-jährige Künstlerin, die ihre Arbeiten unter anderem auch in New York, Barcelona, Sofia, München, Nürnberg, Berlin, Amberg und Charkiv ( Ukraine) ausgestellt hat, schlägt mit dieser Ausstellung den Bogen in ihre Heimat. Denn sie stammt aus dem Kaisheimer Ortsteil Bergstetten und hat das Gymnasium in Donauwörth besucht. Die mit zahlreichen Preisen bedachte Matocza wirkt unter anderem als Malerin, Grafikerin, Bühnenbildnerin, Kinderbuchillustratorin und Übersetzerin. Heute lebt sie in der Oberpfalz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen