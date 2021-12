Donauwörth

vor 18 Min.

Im Einsatz für eine müllfreie Promenade in Donauwörth

Florian Gröger ist Klient der Stiftung Sankt Johannes. In seiner Freizeit sammelt er Müll in der Donauwörther Promenade.

Plus Florian Gröger sammelt seit mehr als zehn Jahren in der Donauwörther Innenstadt ehrenamtlich Müll auf. Was er findet ist auch ein Spiegel der Zeit.

Von Ilona Schmid

Es ist ein kalter und nebliger Wintervormittag, Wolken verdecken den Himmel und tauchen Donauwörth in ein trübes Grau. Die einzigen sichtbaren Farbflecken: das rote Sankt-Johannes-Gebäude, ein fliederfarbenes, achtlos weggeworfenes Handtuch inmitten eines Schneehaufens - und Florian Gröger, ausgestattet mit leuchtend gelber Warnweste und einem grünen Eimer. Mit der Zange ergreift er geschickt das Handtuch. "Was man so alles findet", schmunzelt er und befördert es in den Eimer.

