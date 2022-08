Im Juli gab es in Donauwörth einen neuen Temperatur-Höchstwert

Plus Der Juli im Raum Donauwörth war Hochsommer pur mit jeder Menge Sonne und Hitze. An einem Tag wird ein alter Rekord geknackt. Aber es ist auch viel zu trocken.

Der Juli hat im Raum Donauwörth erneut Hochsommer pur mit viel Sonnenschein, zahlreichen Sommer- und Tropentagen, einem erheblichen Niederschlagsmangel sowie einem neuen Temperaturrekord mit 37,4 Grad geboten. Doch Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Riedlingen hat noch weitere interessante Fakten.