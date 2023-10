Donauwörth

Im Raum Donauwörth war auch im September noch ein Drittel Hochsommer

Auch im September war es heiß in und um Donauwörth - da halfen die ersten Trinkwasserspender.

Plus Seit 40 Jahren war der September nicht mehr so warm in und um Donauwörth. Welches die Spitzenwerte waren, verrät Wetterbeobachter Werner Neudeck.

Ein Drittel Hochsommer, ein Drittel Sommer und ein Drittel Herbst, damit präsentierte sich der September 2023 als wärmster September der letzten 40 Jahre bei wenig Niederschlag und viel Sonnenschein.

Der September startete nach dem eher kühlen Augustende freundlich und bereits am 2. September kam es zum ersten Sommertag des Monats bei nahezu wolkenlosem Himmel, der Spätsommer war zurückgekehrt. Ein kräftiges und ortsfestes Hoch über ganz Deutschland sorgte dafür, dass diese erfreuliche Wetterlage langfristig erhalten blieb und am 10. September in einem Tropentag mit 30 Grad gipfelte.

