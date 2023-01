Donauwörth

18:00 Uhr

Verzögerung als Vorteil? Neues Realschul-Zentrum wird im Sommer fertig

Plus Der neue Komplex von Heilig Kreuz und St. Ursula im Donauwörther Stauferpark wird mit leichter Verzögerung bezugsfähig sein. Das könnte pädagogisch sinnvoll sein.

Von Thomas Hilgendorf

Die gut 45 Jahre sieht man ihr nicht an. Alles wird neu. Sie unterzieht sich gerade einer umfassenden Schönheitskur. Halt, eigentlich ist es mehr als das. "Kernsanierung" lautet der allzu technische Begriff, den man bei einer in die besten Jahre gekommenen Dame wie der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth aber eigentlich nicht anwenden mag. Doch nichts anderes passiert derzeit im Stauferpark. Zuwachs bekommt der altehrwürdige Schulkomplex auch – die Realschule St. Ursula wird nebenan, in einem bereits weitgehend errichteten großen neuen Erweiterungsbau, einziehen. Einige Monate später allerdings als einst angedacht – aber damit zeigt sich jeder der Verantwortlichen ziemlich zufrieden. Denn die leichte Verzögerung hat auch einen entscheidenden Vorteil.

