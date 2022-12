Imposante Gesamtleistung mit weihnachtlichem Flair

Plus Das Gymnasium Donauwörth hatte zum Weihnachtskonzert geladen und enttäuschte das Publikum nicht. Bandbreite und Können ließen keine Wünsche offen.

Das Gymnasium Donauwörth öffnet nach zweijähriger Zwangspause wieder seine Pforten für das traditionelle Weihnachtskonzert, und die große Aula der Schule füllt sich mit erwartungsvollen Gästen. Die Weihnachtsdeko war von Schülerinnen und Schülern aus der Unterstufe selbst gestaltet worden und gibt der festlichen Musik auch optisch einen stimmungsvollen Rahmen.