Donauwörth

18:09 Uhr

In der Donau tauchen weitere Panzerminen auf

In der Donau direkt unterhalb der B2-Brücke bei Donauwörth sind am Mittwoch drei weitere Panzerminen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs aufgetaucht.

Plus Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts und einer Spezialfirma entdecken am Mittwoch erneut Minen bei Donauwörth. So geht es jetzt weiter.

Von Wolfgang Widemann

In der Donau östlich von Donauwörth tauchen immer mehr brisante Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Am Mittwoch entdeckten Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts (WWA) und einer Spezialfirma weitere Panzerabwehrminen.

