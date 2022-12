Donauwörth

In der Reichsstraße entsteht ein Jugendcafé

Plus Neuer Treffpunkt für Jugendliche mitten in Donauwörth. Ehemaliges Reisebüro soll Anlaufpunkt werden. Was sich dort in Zukunft alles entwickeln soll.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Kabelsalat, ein langer Gang, einige Häufchen Baustaub sowie Schutt an den Seiten – dazwischen steht vielleicht so etwas wie eine künftige Theke. Unzweifelhaft zu sehen ist, dass hier kräftig aufgeräumt wird dieser Tage. Und dass hier neues entstehen soll in der Reichsstraße. In den ehemaligen Räumen eines Reisebüros in der Hausnummer 22 wird es bald schon ein Jugendcafé geben. Doch was genau ist das eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

