Donauwörth

17:31 Uhr

In Donauwörth dreht sich alles um Europas Werte, Donauwellen und Schuh-Verkauf

Das Duo Solemio verbreitete italienisches Flair beim Maimarkt in Donauwörth.

Plus Tausende Besucher tummeln sich am Wochenende in Donauwörth auf den Straßen. Im Rahmen des Maimarkts haben die "Europastadt" und die City-Initiative Grund zum Feiern.

Von Daniel Weigl

Zwar ließ sich die Sonne während des Donauwörther Maimarkt-Wochenendes nur sporadisch sehen, dennoch zog es zahlreiche Besucherinnen und Besucher, vor allem am Sonntag, in die Große Kreisstadt. Schließlich war auch einiges geboten.

Den musikalischen Auftakt machten am Samstag die Donauwörther Stadtkapelle und die Musik-Kids. Unter anderem wurde die Europahymne gespielt, passend zum "Europawochenende". Der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré eröffnete am Fischerplatz offiziell das Maimarkt-Wochenende und blickte auf die Geschichte der Kommune als Europastadt zurück. Am 22. September 1978 bekam die Stadt offiziell diesen Titel verliehen, 45 Jahre später wurde nun dieses Jubiläum im Rahmen des Maimarkts gebührend gefeiert.

