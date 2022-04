In Donauwörth entstehen 60 neue Parkplätze nahe der Innenstadt

In Nachbarschaft des Donauwörther Tennisclubs baut die Stadt einen neuen Parkplatz. Am Wochenende ist deshalb der Mühlgrabenweg gesperrt.

In Donauwörth entstehen derzeit neue Parkplätze an der Straße Am alten Bahndamm. Die Stadt Donauwörth will hier weitere öffentlicher Stellflächen in Fußnähe zur Donauwörther Innenstadt anbieten, über die Saubadbrücke ist man zügig im Ortskern. Derzeit laufen die Bauarbeiten auf dem Grundstück, das einst als Tennisplatz diente. 60 Stellplätze würden nach Abschluss der Arbeiten voraussichtlich ab 16. Mai zur Verfügung stehen, teilt die Stadt Donauwörth mit.

Mühlengrabenweg ist am 22. April für drei Tage gesperrt

Am Wochenende kommt es im Zusammenhang mit diesen Arbeiten zu einigen Einschränkungen. Der Mühlgrabenweg wird neu asphaltiert und damit der Fahrbahnbelag saniert. Diese Arbeiten bringen am Freitag, 22. April, und Montag, 25. April, eine jeweils den ganzen Tag andauernde Vollsperrung des Mühlgrabenwegs im Abschnitt zwischen der Saubadbrücke und der Einmündung Sallingerstraße mit sich. Die Parkplätze an der Bleichwiese seien währenddessen über die Zufahrt vom Ruhetal, Mühlweg oder Mühlberg kommend zu erreichen, so die Stadt. (AZ)

