In Donauwörth geparkter Roller wird immer wieder beschädigt

Die Polizei Donauwörth sucht nach Zeugen, wer in Donauwörth Vandalismus an einem Motorroller beobachtet hat.

Ein in Donauwörth geparkter Motorroller ist bereits mehrfach Ziel von Vandalismus geworden. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, ist noch unklar, wer sich regelmäßig am Roller in der Friedrich-Ebert-Straße zu schaffen macht - zuletzt in den vergangenen Tagen. Unter anderem wurde der Außenspiegel verbogen und der Lack zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Es handelt sich um einen schwarzen Roller der Marke Wuxi mit Versicherungskennzeichen. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)