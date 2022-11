Donauwörth

18:51 Uhr

In Donauwörth hallt es wieder "Donauf - Dona"!

Plus Am 11.11. marschiert ein bunter Zug der Initiative Fasching Donauwörth durch die Reichsstraße zum Rathaussturm. Der Fasching hat begonnen - nach so langer Zwangspause. Und es gibt eine Riesen-Überraschung.

Von Barbara Würmseher

Oben drüber hängen quer über der Reichsstraße schon die weihnachtlichen Tannengirlanden - unten drunter tönt Faschingsgetöse mit Gugga-Musik, Gardemädchen, Funktionären und Prinzenpaaren, die in allerbester Laune Richtung Rathaus strömen, um es zu stürmen. Was für eine kuriose Mischung, passend zum Start in die närrische Zeit! Am 11.11. eröffnet die Initiative Fasching Donauwörth (IFD) die fünfte Jahreszeit und hat gleich zu Beginn eine Riesen-Überraschung parat. Erstmals in der Geschichte der Faschingsgesellschaft gibt es nämlich ein Teenie-Prinzenpaar. Lisa I. (Griechbaum) und Marwin II (Wild) lösen als Regenten sowohl Anna Schimmer und Max Schweihofer, als auch das Kinderprinzenpaar Lilly I. (Klauber) und Noel I. (Lorenz) ab. Damit hatte wohl keiner gerechnet!

