In Donauwörth ist der "Sprach-Notarzt" für Ukraine-Flüchtlinge im Einsatz

Plus Die Volkshochschule Donauwörth bietet ganz aktuell einen neuen Kurs an, damit Schutzsuchende aus der Ukraine erste Deutschkenntnisse erwerben.

"Wo wohnst du?", will Professor Joachim Gzega von Iwan wissen. Und der junge Mann antwortet postwendend: "Ich wohne in Donauwörth." Bei Yulia fragt er nach: "Wie lautet deine Adresse?" Sie teilt es ihm folgsam mit. Auf dieselbe Weise erfährt Grzega von Katerina den Namen ihres Heimatlandes, ihren Familienstand und von Natalia deren Geburtsdatum. Doch es ist alles andere als Neugierde, die den Professor antreibt, die Menschen nach derart persönlichen Details "auszuquetschen". Der Sprachwissenschaftler der Donauwörther Volkshochschule übt vielmehr mit seinen Schülerinnen und Schülern Grundzüge der deutschen Sprache. Er bringt ihnen die für den Moment wichtigsten Fragen bei, die bei Behördengängen etwa gestellt werden, und er lehrt sie, korrekte Antworten darauf zu geben.