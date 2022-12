In Donauwörth kommt es zu einem Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr staut es sich. Ein Autofahrer sieht das zu spät und fährt in den Wagen einer 27-Jährigen.

Im Kreisverkehr in der Artur-Proller-Straße in Donauwörth staute sich am Mittwochmorgen der Verkehr. Ein 39-jähriger bemerkte das laut Polizei zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck eines anderen Wagens. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. (AZ)