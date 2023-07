Donauwörth

In Donauwörth sind bald Bestattungen nach islamischem Ritus möglich

Auf dem Friedhof in Donauwörth sollen bald Bestattungen nach muslimischem Ritus möglich sein.

Plus Muslime sollen bald die Möglichkeit haben, ihre Angehörigen in Donauwörth nach islamischem Ritus zu beerdigen. Was es dabei zu beachten gibt.

Von Thomas Hilgendorf

Bisher ist es für Menschen muslimischen Glaubens mitunter recht kompliziert gewesen, ihre Angehörigen hier vor Ort zu bestatten. Der Grund: Es gab oftmals keine Grabfelder, die für die islamischen Bestattungsrituale ausgelegt waren. Das wird sich in naher Zukunft in Donauwörth ändern, wie am Dienstagabend im städtischen Haupt- und Finanzausschuss beschlossen wurde.

Meist war es bis dato für Muslime ein recht großer Aufwand: Die Leiche des Angehörigen wurde in der Regel in das Heimatland geflogen und dort beerdigt - sofern es sich um verstorbene Mitbürger mit ausländischem Pass beziehungsweise ausländischer Herkunft handelte. Doch die Zeiten haben sich geändert, wie die Donauwörther SPD-Stadtratsfraktion in ihrem Antrag betont. Inzwischen wurden sehr viele der hier lebenden Menschen islamischen Glaubens auch hier geboren, weswegen Deutschland eigentlich das Heimatland und oftmals Donauwörth die Heimatstadt sei. Deshalb müsse eine Bestattung ohne jenen eingangs beschriebenen Aufwand auch hier vor Ort möglich sein, nach muslimischem Ritus, so die SPD.

