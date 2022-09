In Donauwörth stillgelegter Sattelzug wird in Ungarn gestoppt

Anfang September hat die Verkehrspolizei Donauwörth ein Lkw-Gespann aus dem Verkehr gezogen. Doch nun tauchte es an der serbisch-ungarischen Grenze wieder auf.

Was vor rund drei Wochen mit einer Verkehrskontrolle in Donauwörth begonnen hat, ist nun in Osteuropa mit einem Strafbefehl wegen Diebstahls und Verstrickungsbruch zu Ende gegangen. Doch der Reihe nach.

Die Verkehrspolizei (VPI) Donauwörth hatte am 8. September in der Großen Kreisstadt einen serbischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, weil sowohl Zugmaschine als auch Auflieger nicht mehr verkehrssicher waren. Die Betriebserlaubnis war den Beamten zufolge erloschen, laut Gutachten durfte das Gespann nicht mehr auf der Straße unterwegs sein.

Firma holte den Sattelzug klammheimlich in Donauwörth ab

Es wurden von den Gesetzeshütern durch eine Sicherungskette stillgelegt. Das Gespann hätte nach Freigabe durch die VPI per Tieflader abtransportiert werden müssen.

Doch stattdessen holte die serbische Firma den Lkw in der Nacht auf 18. September einfach klammheimlich ab und entwendete die Sicherungskette. Erst nach einer europaweiten Ausschreibung des Sattelzuges gelang es am Morgen des 22. September, ihn am Grenzübergang von Ungarn nach Serbien zu stoppen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Diebstahls und sogenannten Verstrickungsbruchs – also die Entziehung einer dienstlich verwahrten Sache. Die Weiterfahrt wurde durch ungarische Polizisten unterbunden, die auch die Sicherungskette der VPI Donauwörth sicherstellten. (AZ)