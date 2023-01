Donauwörth

In Donauwörth war es 2022 so warm wie seit mindestens 30 Jahren nicht

Aktuell ein seltener Anblick, aber 2022 fast Dauerzustand. In Donauwörth war es so warm wie seit mindestens 30 Jahren nicht.

Plus Extremwerte gab es vergangenes Jahr bei Temperatur und Niederschlag. Trotzdem waren manche Monate viel zu trocken. Das sagt ein Wetterexperte aus Riedlingen.

Von Marco Keitel

10,9 Grad. Was aktuell nach der Temperatur eines besonders warmen Januartages klingt, war vergangenes Jahr der Durchschnitt. Möglich, dass niemand im Landkreis Donau-Ries je ein wärmeres Jahr miterlebt hat. Wer sich vor allem an die kalten Wintertage in den Wochen vor Weihnachten erinnert, wird es kaum für möglich halten, aber: 2022 war es so warm wie seit mindestens 30 Jahren nicht. Zumindest im Donauwörther Stadtteil Riedlingen.

