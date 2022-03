Donauwörth

In Donauwörth wird zum neunten Mal für das Klima gestreikt

Zuletzt wurde im September 2021 für mehr Klimaschutz in Donauwörth demonstriert.

Zum neunten Mal versammeln sich in Donauwörth Menschen und Organisationen, um besseren Klimaschutz einzufordern. Was am 25. März stattfindet.

Von Barbara Wild

Corona, Ukraine-Krieg und Klimakatastrophe - weltumspannende Herausforderungen gibt es derzeit ausreichend. Sie alle sind von enormer Bedeutung für den Einzelnen. In Donauwörth wird nun zum neunten Mal für besseren Klimaschutz gestreikt und versucht die Augen der Öffentlichkeit auf dieses Thema zu lenken. Weltweit und eben auch in der Großen Kreisstadt gehen am Freitag, 25. März, Menschen auf die Straßen, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Zuletzt gab es im September 2021 eine vergleichbare Aktion im Ried. Der Demo-Zug startet um 15 Uhr beim Kreisverkehr An der Westspange 1, über das Ried bis zum Heilig-Kreuz-Garten, wie Organisator Thomas Rebele mitteilt. Einlass ist ab 14. 30 Uhr. Bei der Demonstration müssen die aktuell gültigen Hygienemaßnahmen beachtet werden. Klimastreik in Donauwörth: Demonstranten wollen erreichen, dass die 1,5 Grad-Grenze gehalten wird Mitglieder mehrerer Verbände, Parteien und Gruppen, darunter Fridays for Future, Transition Town Donauwörth, Bündnis: 100 Prozent Erneuerbare spätestens 2030, SFV Nordbayern, ÖDP, die Grünen und die Bürgerlobby Klimaschutz haben bereits ihr Interesse bekundet, an dem Streik in Donauwörth teilzunehmen. 34 Bilder Globaler Klimastreik 2021: Aktion in Donauwörth Foto: Barbara Wild Das Ziel des Streiks ist es, die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu fordern. Dieses wurde im Pariser Klimaabkommen festgelegt. "Die Auswirkungen des Klimawandels bemerken wir langsam auch in Deutschland. Beispiele hierfür sind der Rückgang der Gletscher, ein ganzjähriger Pollenflug und die Zunahme von extremen Wetterereignissen.", erklärt Rebele. Um dem entgegenzuwirken, fordern die Demonstrierenden Nettonull bei den Treibhausgasen vor 2035, also dass Deutschland weniger Treibhausgasemissionen erzeugt als natürlicherweise wieder aufgenommen werden. Als Zwischenschritte werden von den Teilnehmenden unter anderem 100 Prozent erneuerbare Energien bis spätestens 2030, den Kohleausstieg vor 2030, sowie eine Klimaprämie eingefordert. (mit AZ)

