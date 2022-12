In Donauwörth wurde ein Auto zerkratzt.

Eine Frau parkt ihr Auto am rechten Fahrbahnrand des Kappenecks. Als sie zurückkommt, ist die Motorhaube zerkratzt.

Eine 50-Jährige hatte ihr Auto am Sonntag von Vormittag bis Mittag für zwei Stunden rechten Fahrbahnrand des Kappenecks in Donauwörth geparkt. Als sie zurückkam, war die Motorhaube laut Polizei großflächig zerkratzt. Der Schaden beträgt geschätzte 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)