Inhaber kritisieren die Stadt nach Schließungen in der Reichsstraße

Plus Seit Jahren schließt in der Donauwörther Reichsstraße ein Geschäft nach dem anderen. Zwei erfolgreiche Inhaber berichten, warum ihre Läden trotzdem laufen.

Die Liste der Einzelhandelsgeschäfte in Donauwörth, die innerhalb der vergangenen zehn Jahre schließen mussten, ist lang. Das Modehaus Storr, Schuhhaus Braun, Spielwaren Ludl, Mode Bernreuther und nun auch noch die Metzgerei Schlecht sind nur einige Beispiele. Doch trotz der stagnierenden Laufkundschaft und dem großen Konkurrenten Onlinehandel gibt es weiterhin inhabergeführte Geschäfte in Donauwörth, die offenbar gut über die Runden kommen. Was ist ihr Geheimnis - und wie wichtig sind die Läden für die Stadt?

Christiane Kickum von der City Initiative Donauwörth sagt: "Der Mix macht es aus." Einerseits brauche man natürlich die inhabergeführten Fachgeschäfte, die Individualität und "das Besondere" in die Innenstadt brächten - andererseits sei jedoch auch wichtig, durch Filialen großer Ketten das Großstädtische darzustellen und das Angebot so zu erweitern. "Wir legen den größten Wert auf Inhaber", betont Kickum. Im Moment würde man sich von solchen Läden auch mehr in Donauwörth wünschen, aber die Situation sei für kleinere Geschäfte insgesamt schwierig. Gründe für die Schließungen inhabergeführter Geschäfte seien meist Personalmangel, fehlende Nachfolge oder anderweitige private Umstände. "Wir können als Stadt nur die Rahmenbedingungen schaffen, darum gibt es ja auch die Aufwertung der Reichsstraße", so Kickum weiter. Letztendlich entscheide der Hauseigentümer, wer die Fläche beziehen dürfe, die City Initiative sei jedoch als Vermittlerin dabei. Im Moment ginge es langsam wieder los mit den Anfragen, nachdem diese zuerst wegen der Corona-Pandemie und danach wegen des Ukrainekriegs stark zurückgegangen seien. "Zunächst werden immer eher Büro- und Dienstleistungsflächen angefragt, und wenn das anzieht, merkt man meist, dass auch die Anfragen für Gastronomiebetriebe und Geschäfte ansteigen."

