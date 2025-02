Georg Münchmeyer übergibt Donauwörther Metzgerei nach 32 Jahren

Schon am Vormittag herrscht reger Betrieb in der Donauwörther Metzgerei Münchmeyer. Kunden gehen ein und aus, ein kurzer Gruß hier, ein vertrautes Wort dort – man kennt sich. Hinter der Theke steht Georg Münchmeyer, wie er es seit 32 Jahren tut, ruhig, mit geübten Handgriffen. Löffel um Löffel schichtet der Inhaber den Kartoffelsalat in eine Schale. Doch zwischen Wursttheke und Schneidemaschine liegt Veränderung in der Luft. Schon nächste Woche werden der Inhaber und seine Frau Renate den Laden abgeben – und zwei Nachfolgerinnen übernehmen das Geschäft. Ein Abschied, aber kein Ende.

