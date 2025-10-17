Neuer Markt und neue Läden: Das verändert sich in Donauwörth

Die Reichsstraße verändert sich weiter. War bis vor nicht allzu langer Zeit von einem regelrechten Ladensterben die Rede, so scheint dieser Trend vorerst gestoppt. Neue Geschäfte sind zuletzt hinzugekommen. Zweifelsohne ändert sich das Gesicht der Hauptgeschäftsmeile Donauwörths derzeit. Die Geschäftsführerin der City-Initiative Donauwörth (CID), Christiane Kickum, über Neuerungen und aktuelle Entwicklungen.

Ein Trend lässt sich nicht nur deutschlandweit, sondern in ganz Europa beobachten: Die kleinen inhabergeführten Läden nehmen in ihrer Zahl ab. Diese Entwicklung hat Donauwörth schon vor Jahren erreicht - zuletzt waren es etablierte lokale und regionale Geschäfte des Lebensmittelhandwerks, die aufgrund von Fachkräftemangel ihre Filialen in Donauwörths Innenstadt schließen mussten: die Bäckerei Pfister und die Metzgerei Schlecht. Die überregionalen Filialisten Schuh Schmid und, vor Kurzem, Hunkemöller zogen nach.

Christiane Kickum: Donauwörths Einzelhandel im Wandel

Kickum kommt als City-Managerin viel herum. Und auch ihre Kollegen andernorts beobachten das gleiche Phänomen: „Der Einzelhandel nimmt tendenziell ab.“ Sie erklärt: „Die Innenstädte verändern sich weiter. Generell dreht sich viel in Richtung Dienstleistungen.“ In der Reichsstraße ist das dieser Tage zu sehen. Die Targobank eröffnet am unteren Ende der Straße, in direkter Nachbarschaft hat ein Friseurgeschäft aufgemacht. „Anteils- und anzahlmäßig wird der Einzelhandel künftig im Vergleich zum Dienstleistungsbereich unter die 50-Prozent-Schwelle gehen“, so die CID-Geschäftsführerin. Man sehe das nicht nur in Klein- und Mittelstädten, sondern auch in Metropolen wie München. Der Grund ist laut Kickum eindeutig - das veränderte Kaufverhalten der Menschen, sprich: der massiv gewachsene Internetmarkt.

Dennoch: Man will dagegen halten in Donauwörth. Und tatsächlich hat sich einiges getan in der Stadt, gerade auch im Einzelhandelsbereich. Florian Britzelmeir hat eine Filiale seines Modegeschäftes in der Reichsstraße eröffnet, zudem hat Florian Bauer in der Bahnhofstraße im Frühjahr seinen zweiten Laden aufgemacht, in dem er Tee, Kaffee, Feinkost und allerlei Schmankerl anbietet. Ebenso als Glücksfall hat sich erwiesen, dass die Metzgerei Münchmeyer in der Bahnhofstraße mit dem Schmenzel´s einen Nachfolgebetrieb gefunden hat. Auch die ehemalige Friedensapotheke steht nicht mehr leer, hier finden sich inzwischen die Räume einer Physiotherapie-Praxis.

Donauwörth: Café Lot 21 eröffnet im Woha-Center

Wichtig sei, sagt Kickum, dass sich der Einzelhandel auf gewisse Bereiche konzentriere, zwischen denen es Verbindungen geben sollte. In Donauwörth sei die attraktive Lage die Reichsstraße, die Hindenburgstraße/ Ried bis zur Bahnhofstraße. Im Woha-Center eröffnet zudem auf der vormaligen Verkaufsfläche von Ihle das Café Lot 21; dort sollen besondere Röstungen für Kaffeeliebhaber angeboten werden.

Eine weitere Veränderung: „Der öffentliche Raum kommt mehr in die Innenstädte.“ Kickum nennt hierzu ein Donauwörther Beispiel, welches sie als Erfolgsmodell bezeichnet. Das Jugendcafé als Treffpunkt für junge Menschen im Zentrum sei ein gesellschaftlicher Pluspunkt; im Gegensatz zu früher werde die Jugend nicht in abgelegene Bereiche gedrängt, sondern in die Mitte geholt. Ähnliches gilt für den Umbau des Tanzhauses. Dort soll die Stadtbibliothek zum Frequenzbringer und Treffpunkt für alle werden. Ebenfalls fest geplant ist wie berichtet der neue Markt ab Mitte März in der dann samstagvormittags gesperrten Reichsstraße.

In den kommenden Jahren werde sich mit Blick auf die Landesgartenschau (LGS) 2028 zudem in der Gastronomie einiges bewegen in Donauwörth, sagt Kickum. Es gebe zahlreiche Anfragen, ferner starteten bald die Ausschreibungen für die Gastronomie auf dem LGS-Gelände.