Integration von Ukrainern: In der Parkstadt weiß man, was jetzt wichtig ist

Plus In Donauwörth hat man viel Erfahrung gesammelt bei der Integration von Menschen aus Osteuropa. Viel Nützliches erfährt man vor allem in der Parkstadt.

Von Thomas Hilgendorf

Kristina Wnuk ist dort aufgewachsen, wo jetzt Bomben fallen. Wie heute Millionen ihrer Landsleute hatten sich auch Wnuks Eltern einst auf den Weg nach Deutschland gemacht. Doch der Hintergrund war damals noch ein ganz anderer gewesen. Im Zuge der Wende, des Zerfalls des kommunistischen Ostblocks kamen die Menschen einst auch aus der Ukraine – heute ist es nicht die wirtschaftliche Not, es geht um das nackte Überleben. Während die Geflüchteten hier nun erst einmal ankommen sollen, gilt es allerdings für die Verantwortlichen in den hiesigen Kommunen, ein wichtiges Thema vorzubereiten: die Integration. Ein Besuch in der Donauwörther Parkstadt bietet sich dazu an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

