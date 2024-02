Interkulturelle Ausbildung in Donauwörth: Pilgerbegleiter werden

Stadt und Volkshochschule bieten Interessierten die innovative Möglichkeit an, zu Pilgerbegleitern auszubilden. Warum dieses Projekt so besonders ist.

Durch Donauwörth führen seit dem Mittelalter bekannte Pilgerwege. Die Große Kreisstadt selbst ist jährlich Ziel vieler Pilger aus aller Welt, denn seit knapp 1000 Jahren wird in der Kloster- und Wallfahrtskirche Heilig Kreuz eine Reliquie aus dem byzantinischen Reichsschatz, der Donauwörth Kreuzpartikel, aufbewahrt und verehrt.

Namhafte Pilgerwege, wie die europäische Kulturroute der Via Romea Germanica und der weltweit längste, internationale Friedensweg des Jerusalem Ways, dazu Jakobuspilgerwege rücken die Donaustadt in Bayerisch-Schwaben immer weiter in den Fokus, wenn es um das hochaktuelle Thema „Pilgern“ geht. 2024 wird der Wolfgangweg vom Geburtsort des Heiligen Wolfgang in Pfullendorf über Donauwörth nach Regensburg mit dazu kommen. Das Pilgerwege-Netzwerk dehnt sich immer weiter aus, da mittlerweile auch Rad-Pilgerwege, wie der Lutherradweg oder Jakobusradpilgerweg in den vergangenen Jahren über die Donaustadt hinzukamen.

Nun bieten die Volkshochschule Donauwörth und die Städtische Tourist-Information ab Februar etwas Neuartiges an: eine interkulturelle Ausbildung für Pilgerbegleiterinnen und -begleiter, die nach modernen Gesichtspunkten aufgebaut ist: interkulturell, interreligiös, achtsam und werteorientiert.

Namhafte Referenten bilden zu interkulturellen Pilgerbegleitern aus

Die österreichische Pilgerexpertin Christine Dittlbacher hat dazu das inhaltliche Konzept geschrieben und wird auch die Ausbildungsgrundlagen vermitteln. Die Diplom-Psychologin und interkulturelle Trainerin Gesine Mahnke, die viele Jahre in der Studiosus Reiseleiter-Weiterbildung tätig war, ist fest eingebunden. Dazu kommen namhaften Referenten und Dozenten, wie Bruder Michael Hainz, der als Jesuit, promovierter Sozialwissenschaftler, Buchautor und zertifizierter Pilgerbegleiter grundlegende Impulse zum theologischen Zugang, aber auch zu den soziologischen und psychologischen Befunden gewinnbringend beiträgt. Interreligiöse Grundlagen wird unter anderem der Buchautor, Pilger und frühere Wirtschaftsmanager Frieder Löhrer kompetent vermitteln.

Die Ausbildung ist in vier Präsenzmodulen in Donauwörth und zwei Online-Modulen angelegt. Das weitere Themenspektrum ist vielfältig und reicht von Geschichte, Psychologie und Soziologie über Routenkartenlesen und Motivation bis zum Konfliktmanagement und Marketing.

Lesen Sie dazu auch

Zudem werden die Teilnehmer in ein großes Netzwerktreffen der Pilgergruppen während der 4. Donauwörther Pilgertage (12. bis 14. September) eingebunden. Experten der Jakobuspilgerwege (Brigitte Tanneberger), des Martinusweges (Christine Dittlbacher), des Rom-Pilgerweges (Ulrike Steger), des Wolfgangweges (Werner und Elisabeth Bothe), des Benediktweges (Ernst Leitner), des Lutherradpilgerweges (Jürgen Nitz) geben wertvolle Informationen. Außerdem mit dabei: Johannes Aschauer (Begründer des internationalen Jerusalem Way) Emanuel Gebauer (für die deutschen Zubringerwege).

Donauwörths Tourismus-Leiterin Ulrike Steger, die sowohl dem europäischen Vorstand der Via Romea Germanica, als auch dem Jerusalem Way Peace Team Germany angehört, organisiert mit ihrem Kollegen Stefan Münchmeyer die interkulturelle Pilgerbegleiter-Ausbildung, die vom 2. Februar 2024 bis zum 2. Februar 2025 dauert. Die vhs Donauwörth mit Geschäftsführerin Gudrun Reißer ist Veranstalter dieser Erwachsenenbildung.

info: Mehr dazu gibt es unter www.donauwoerth.de/tourismus/pilgern und telefonisch in der Tourist-Information Donauwörth, Telefon 0906/789-150 oder -151.