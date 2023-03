Schüler aus dem Kreis Donau-Ries wird mit Nacktbildern erpresst

Ein Schüler aus dem Landkreis Donau-Ries sendet einer Frau über soziale Netzwerke Nacktbilder - und wird schließlich erpresst. Solche Straftaten kommen öfter vor.

Ein Schüler aus einer nördlichen Gemeinde im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth wurde am Dienstag von einer bislang unbekannten Frau über Instagram angeschrieben. Die beiden wechselten in einen Online-Chat und tauschten schließlich Nacktbilder aus. Anschließend forderte die Tatverdächtige bis zum 1. März zuerst 5000 Euro, dann 3500 Euro und am Ende 500 Euro via Paysafe-Kartencodes. Da der Geschädigte nicht antwortete, versandte die Person die Nacktbilder an mehrere Instagram-Freunde des Jugendlichen.

Die Polizei in Donauwörth warnt vor freizügigen Chats mit Unbekannten

Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts auf Erpressung auf sexueller Grundlage sowie Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen wurde eingeleitet. Das Phänomen „Sexpressung“ betrifft laut Polizei zwar mehrheitlich männliche Personen, aber auch Frauen können davon betroffen sein. Meistens sind die Drahtzieher in Banden organisiert, operieren vom Ausland aus oder nutzen sogenannte „Bots“, um ihre Erpresserschreiben zu verteilen. Internetnutzer, die sich online freizügig präsentieren, sollten sich immer der Gefahr bewusst sein, dass – insbesondere bei Chats mit Unbekannten – der Chatverlauf heimlich aufgezeichnet und im ungünstigsten Fall auch ins Netz eingestellt wird. Ausführliche Tipps und Schutzanleitungen zu diesem Thema finden Sie im Internet bei der polizeilichen Kriminalprävention. (AZ)

