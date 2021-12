Iphone für 700 Euro im Netz bestellt und nicht geliefert

Derzeit hagelt es bei der PI Donauwörth Fälle von Betrügereien beim Einkauf im Internet. Das spürte nun auch ein Schüler.

Im Zuständigkeitsbereich der PI Donauwörth werden in der Vorweihnachtszeit weiterhin viele Betrugsfälle gemeldet. Exemplarisch zeigte am Donnerstag ein 17-jähriger Schüler an, für 340 Euro über Ebay-Kleinanzeigen eine leistungsstarke Grafikkarte von privat erworben zu haben. Er beglich den Gesamtbetrag vorab per unversicherter Paypal-Freundezahlung. Die Ware wurde aber nicht geliefert.

Iphone für 700 Euro bestellt und nicht geliefert bekommen

Am selben Tag meldete ein 32-jähriger Monheimer, ein iPhone 13 für 700 Euro per Vorkasse bestellt zu haben. Auch hier erfolgte weder eine Lieferung noch eine Rücküberweisung der Kaufsumme. In diesen wie auch in allen schadensmäßig niedrig gelagerten Fällen leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein. (AZ)

