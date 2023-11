Irreführende Navi-Ansage führt zu Unfall in Donauwörth

An einer roten Ampel im Donauwörther Stadtteil Berg kommt es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wird.

Weil ein Autofahrer aus Mittelfranken in Donauwörther Ortsteil Berg an einer roten Ampel die Spur wechseln will, hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Unfall ereignet. Der Polizei zufolge fuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus Mittelfranken auf die Ampel an der Kreuzung zwischen Berger Allee und Sallingerstraße zu. Aufgrund der falschen Ansage seines Navigationssystems wollte der Berufskraftfahrer den eigenen Angaben zufolge plötzlich von der Geradeausspur aus nach rechts abbiegen. Dabei übersah er den vor der Ampel wartenden Kleintransporter eines 29-jährigen Donauwörthers und prallte diesem ins Heck.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter noch auf dem Pkw eines 49-Jährigen aus einer Juragemeinde geschoben. Der 29-Jährige erlitt durch den Unfall unter anderem eine Knieverletzung und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Gegen den Unfallverursacher wurde Strafanzeige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung erstattet. (AZ)