Donauwörth

vor 16 Min.

Ist Donauwörth trotz Gefahrenstellen fahrradfreundlich?

Plus Am Donnerstag soll Donauwörth als "fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet werden. Doch die Polizei benennt teils erhebliche Sicherheitsmängel im Radnetz.

Von Thomas Hilgendorf

Die Gefahrenstelle, sie war immer wieder benannt worden. Doch am Dienstagmorgen geschah das, was viele befürchtet hatten, an diesem Ort. Ein Bus ist an einer Einmündung nahe der Donaumeile mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der musste verletzt ins Krankenhaus. Vielleicht hätte eine Markierung geholfen - irgendetwas, das den Busfahrer gewarnt hätte.

