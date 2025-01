Jahresempfang der Donauwörther Mondspritzer

Traditionell trafen sich die Donauwörther Mondspritzer mit ihren Partnerinnen zu ihrem sehr gut besuchten, festlichen Jahresempfang in ihrem Stammlokal, der "Hafenkneipe" an der Donaubrücke. Vorsitzender Jürgen Sorré konnte den anwesenden Jubilaren Landrat Stefan Rössle, Jürgen Braun, Hermann Kreichauf, Erich Müller und Uwe Widemann zu ihren runden Geburtstagen in 2024 gratulieren. In seinem kurzen Jahresrückblick ging Sorré besonders auf die Berlinfahrt und das Benefizspiel gegen den FC Bundestag ein. Stolz seien die Mondspritzer darauf, dass in den 52 Jahren seit Gründung der Mondspritzer in 324 Fußball-Benefizspielen und zwei Benefiz-Golfturniere über 420.000 Euro an Spendengelder erzielt werden konnten. Er betonte, dass es den Mondspritzern dabei wichtig sei, dass die Spendengelder zielgerichtet für Projekte verwendet werden, bei denen durch diese keine öffentlichen Gelder ersetzt werden. Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft bei den Donauwörther Mondspritzern an Georg Schmid. In seiner Dankesrede erzählte Georg Schmid wie er 1984 als Sportreferent des Donauwörther Stadtrats zu den Mondspritzern kam und lange Jahre auch aktiv bei Benefizspielen mitwirkte. Spontan trug dann der langjährige Mondspritzer Erich Müller mit einer Anektdote über Pleiten, Pech und Pannen anlässlich einer Mondspritzerreise nach Hamburg in den Siebzigerjahren zu der guten Stimmung des Abends bei. Mit dem Dank an das gesamte Team der Hafenkneipe, insbesondere Hedi, Corinna und Philip für die festliche Gestaltung und die hervorragende Bewirtung schloss der Vorsitzende Jürgen Sorré das offizielle Rahmenprogramm.(Neu)

