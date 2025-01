Jahreshauptversammlung der AWO Donauwörth

Die neue AWO Vorsitzende Sibylle Wahl konnte im Gasthof „Goldener Hirsch“ zahlreiche Mitglieder begrüßen. Sibylle Paulus stellte zum letzten Mal den Kassenbericht in ihrem Amt als Kassiererin vor. Aus gesundheitlichen Gründen trat die langjährige Kassiererin von ihrem Amt zurück und fand in Hedwig Zentara eine würdige Nachfolgerin. Da nun auch der Posten des 2. Vorstands, den Hedwig Zentara innehatte, vakant war, musste nachgewählt werden. Dankenswerterweise übernahm Josef Bergmann diesen freien Posten. ahl gab einen Einblick in die Aktivitäten aus dem letzten Jahr und stellte im Anschluss das Jahresprogramm 2025 vor. Der Höhepunkt ist wie in jedem Jahr, der gemeinsame Urlaub in der Wildschönau. Am 6. Februar trifft man sich zum ersten Mal bei Kaffee und Kuchen in der Stadtbibliothek. Dazu und zu allen anderen Veranstaltungen sind auch sehr herzlich Nichtmitglieder eingeladen. Das Jahresprogramm ist im Schaukasten am Rathaus einzusehen oder direkt bei der Vorsitzenden Sibylle Wahl (Telefon 0906/99994155) zu bekommen. Der Kreisvorsitzende der AWO Heiner Kopriwa sprach nach einem Grußwort über die Tätigkeit der AWO in Donauwörth. Seit 20 Jahren betreibt die AWO eine Krippe, Kita und einen Hort. Zurzeit werden 220 Kinder betreut. Das Alleinstellungsmerkmal der Einrichtung ist, dass dort eigenständig gekocht wird. Auch hier ist die Personalsuche ein Dauerthema. Ebenso wie in der zweiten Einrichtung, dem Seniorenheim in Mertingen. Dort könnten 60 Plätze belegt werden, aber durch fehlendes Personal können nur 45 Senioren versorgt werden. Kopriwa stellte noch das Projekt „Lesepaten“ im AWO Kinderhaus vor und bat die Anwesenden um Unterstützung. Der Konsum der digitalen Medien bei Kindern führt dazu, dass kaum noch Bücher gelesen werden. Für ihre langjährige Mitgliedschaft im Ortsverein wurde Ludwig Helmer für 25 Jahre und Franz Schön in Abwesenheit für 30 Jahre geehrt. Am Schluss war noch genügend Zeit für Kaffee und Kuchen bei guten Gesprächen.

