Jahresversammlung des ADFC Donau-Ries

Der Vorstand ADFC Donau-Ries hatte sich komplett zur Wiederwahl gestellt und wurde bei der Jahresversammlung einstimmig im Amt bestätigt. Nach der Begrüßung legte der 1. Vorsitzende Steffen Reddel seinen Bericht über das Jahr 2024 ab. Dabei gab es viel Positives zu berichten. Man habe unterschiedliche Aktivitäten durchgeführt und sei auf Messen und Ausstellungen gewesen, sei Partner beim Stadtradeln und von „Mit dem Rad zur Arbeit“. Mit dem Besuch der Verkehrspolizei in Nördlingen, Donauwörth, Rain und Wertingen warb der ADFC für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Als Partner von „autofrei zu Kita und Schule“ fand Anfang Mai ein Verkehrssicherheitstag statt und im September erneut eine Fahrraddemo in Donauwörth. Auch für 2025 haben sich die Radler viel vorgenommen. Reddel bedankte sich bei dem IT-Team, das die Homepage neu gestaltet habe. Unter www.donau-ries.adfc.de finden sich alle Termine und aktuelle Informationen über die Aktivitäten des Vereins. Uschi Feyrer-Ziob vom Landesverband des ADFC beglückwünschte den KV Donau-Ries zum engagierten Vorstand und dem guten Teamgeist der Mitglieder. Auch dass alle Vorstandsmitglieder sich zur Wiederwahl stellen, sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Alexander Wolfinger verabschiedete sich in seiner Funktion als Radverkehrsbeauftragter des Landkreises und übergab an Bianca Kratzsch. Die Bautechnikerin übernimmt die Aufgabe interimsmäßig. Sie berichtete über drei derzeit geplanten Radverkehrsmaßnahmen sowie über das Radverkehrskonzept des Landkreises und den Stand der AGFK-Zertifizierung. Das Stadtradeln finde landkreisweit vom 6. bis zum 26. Juli statt. Reddel schloss den offiziellen Teil mit einem großen Dank an alle, die zum Erfolg des Vereins beigetragen haben. Anschließend war noch Gelegenheit für Gespräche mit den Ehrengästen, die sich viel Zeit genommen hatten und zu allen Themen für Fragen zur Verfügung standen.

